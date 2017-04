La bande-annonce et le synopsis de What's Inside annonçaient clairement la couleur : l'épisode 19 de la saison 13 de Grey's Anatomy allait à nouveau se focaliser sur Maggie. "Pour notre plus grand plaisir" pourrait-on ajouter tant le chapitre précédent - quoique triste - a été l'un des plus réussis de cette diffusion 2016-2017. Sans grande surprise donc, la demi-soeur de Meredith est au centre de toutes les préoccupations quand elle se propose d'opérer le coeur d'un bébé. "Le plus petit coeur qu'elle n'ait jamais opéré" comme le souligne maladroitement Amelia et le personnage joué par Ellen Pompeo dans l'extrait dévoilé de What's Inside. Une remarque qui a pour effet d'immédiatement faire douter Maggie qui se hâte en retour de leur reprocher leur manque de sensibilité et de confiance en elle.

Pour autant, ont-elles tort ? On ignore combien de temps est passé entre les adieux déchirants de Maggie dans Be Still My Soul et les événements de What's Inside. Et si les médecins du Grey/Sloan Hospital sont inquiets, c'est sans doute qu'ils ont toutes les raisons de l'être. A fortiori quand le deuxième extrait de ce dix-neuvième épisode montre Maggie complètement bloquée alors que le jeune malade qu'elle opère est en danger. Saura-t-elle se ressaisir avant que la situation ne lui échappe complètement ? Si Arizona est également présente dans le bloc opératoire, pourra-t-elle sauver le bébé ? Les réponses dès ce soir sur la chaîne ABC !