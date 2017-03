A voir les nombreuses réactions sur Twitter de Till I Hear it From You, on a bien du mal à croire que Grey's Anatomy est sur le point de clôturer sa treizième saison sans que l'amour de ses fans ne se fâne. Une saison qui nous a permis de rencontrer la mère de Maggie. Et pour la troisième (et peut-être dernière) partie de son arc narratif, le personnage joué par LaTanya Richardson Jackson nous promet quelques belles émotions. En effet, le synopsis de Be Still, My Soul , dévoilé par SpoilerTV, laisse entrevoir une grosse frayeur quant au cancer de Diane Pierce : "Quand la santé de la mère de Maggie commence à se détériorer, les médecins ne parviennent pas à s'accorder sur son traitement. Pendant ce temps, Richard commence à comprendre la trahison de Bailey à propos du programme d'enseignement des internes."

Et si l'intrigue concernant Richard a été laissée de côté dans la bande-annonce de Be Still, My Soul, la santé de Diane Pierce est, elle, au cœur du trailer. Un trailer déchirant qui nous montre une Maggie extrêmement fébrile, complètement craquer et se faire consoler par Nathan alors même que ce dernier est parvenu à convaincre Meredith de sortir avec lui dans l'épisode précédent ! Une future embrouille entre les deux sœurs ? Meredith, qui sera sans doute en retrait dans le chapitre diffusé le 30 mars : Ellen Pompeo, l'actrice qui incarne la chirurgienne, passera pour la première fois derrière la camera. Un galop d'essai qui s'annonce d'ores et déjà extrêmement fort. Rendez-vous jeudi !