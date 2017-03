La bande-annonce et la synopsis de Be Still My Soul, l'épisode 18 de la saison 13 de Grey's Anatomy laissait présager un affrontement entre Maggie et Meredith. Un affrontement qui prenait ses racines dans le désaccord entre les deux médecins quant au traitement à prodiguer à Diane Pierce. La mère de Maggie souffrait, en effet, à l'origine d'un cancer du sein qui s'est malheureusement aggravé. Et à voir les deux extraits de de ce dix-huitième chapitre, il semblerait que les deux sœurs ne parviennent pas à s'entendre. Face à la gravité de la situation, Maggie préconise un protocole de soins agressif et risqué, quand Meredith souhaite simplement ne pas faire souffrir inutilement le personnage joué par LaTanya Richardson Jackson.

Une tension qui ne semble pas s'atténuer entre les deux chirurgiennes, prêtes à tous les coups bas pour marquer des points. Ainsi dans le second extrait de Be Still My Soul, Maggie n'hésite pas attaquer sa sœur sur les relations houleuses qu'elle entretenait avec sa mère pour justifier son acharnement à vouloir sauver la sienne. Un épisode à couteaux tirés qui ne laissera certainement pas les deux héroïnes incarnées par Ellen Pompeo et Kelly McReary intactes. Ellen Pompeo qui, avec Be Still My Soul, a d'ailleurs réalisé son premier épisode de Grey's Anatomy. Résultat ce soir sur la chaîne ABC !