Les deux extraits de Be Still My Soul, l'épisode 18 de la saison 13 de Grey's Anatomy, mettaient en scène une confrontation entre Meredith et Maggie quant au traitement de la mère de cette dernière. Lors des épisodes précédents, nous apprenions que Diane Pierce (Latanya Richardson Jackson) était atteinte d'un cancer du sein. Mais alors que Till I Hear It From You, le chapitre 17 de la saison 13, laissait espérer une amélioration de son état, Be Still, My Soul révèle, que bien au contraire, la maladie a gagné du terrain. Bien décidée à se battre coûte que coûte pour sauver sa mère, Maggie se lance dans des traitements expérimentaux, contre l'avis de Meredith et des médecins du Grey/Sloan Hospital. Malgré tous ses efforts et les multiples souffrances qu'a dû endurer Diane Pierce, la chirurgienne n'arrive pas à sauver sa maman...

D'aucuns diraient que la saison 13 de Grey's Anatomy est loin d'être la meilleure de la série. Jalonnée de non-dits frôlant parfois le ridicule, elle s'est fondée, jusqu'à présent, sur des intrigues extrêmement minces. Fort heureusement Be Still, My Soul a relevé le niveau scénaristique de la série médicale pour nous livrer une histoire émouvante et forte. Une histoire portée par une Kelly McCreary superbe, qui se bat avec tout ce qu'elle a pour sauver sa maman, magnifiquement interprétée par Latanya Richardson Jackson. Les sacrifices que les deux femmes sont prêtes à faire l'une pour l'autre sont incroyables - normaux diraient certains - mais Grey's Anatomy n'est pas connue pour dépeindre des relations parents-enfants saines.

En outre, cet épisode 18 de la saison 13 de Grey's Anatomy nous montre - enfin - l'attachement de Meredith pour sa petite sœur, suivant le cas médical de loin alors que Maggie le lui a interdit et, plus généralement, étant là, à ses côtés, quoiqu'il arrive. Ellen Pompeo nous livre une jolie performance alors qu'elle endossait pour Be Still My Soul le double rôle d'actrice et de réalisatrice. Un premier passage derrière la caméra extrêmement réussi grâce à des plans ambitieux et un montage efficace. Ce dix-huitième chapitre permet également au Dr Weber et à Bailey d'enterrer la hache de la guerre et d'espérer un retour à la normale pour leur relation, qui reste un des piliers de Grey's Anatomy !