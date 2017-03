Les extraits de Till I Hear It From You, l'épisode 17 de la saison 17 de Grey's Anatomy, dévoilés il y a quelques jours semblaient délaisser quelque peu le cas Minnik pour se concentrer sur l'amour ! L'amour potentiellement naissant pour Meredith et Nathan et celui, plus compliqué, d'Amelia et Owen. Pour accompagner musicalement ces sentiments, la série médicale a vu les choses en grand avec pas moins de cinq titres pour ce treizième chapitre. Et cocorico, on retrouve un français dans la playlist de Till I Hear From You : Ben l'Oncle Soul avec Yes I Do. Pour le reste, Grey's Anatomy a choisi des artistes connus comme Emeli Sandé et Charlotte OC, un habitué avec Sleeping At Last et un tout jeune chanteur : Earl St Clair.

Y'ALL.... One of the songs on my upcoming album is featured on @GreysABC tonight!!! Let me know if you hear it!!! #CantStop — Earl St. Clair (@earlsaintclair) 24 mars 2017