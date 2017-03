Si Who is He (And What is He To You a mis en émoi Twitter avec son retournement de situation, il semblerait que Till I Hear It From You ne soit également pas avare en émotions fortes. La bande-annonce de l'épisode 17 de la saison 13 de Grey's Anatomy met, en effet, en scène plusieurs couples de la série avec à chaque fois des problèmes différents. Après une nouvelle tentative d'approche dans Civil War, Nathan se décide enfin à inviter Meredith à dîner. Dans la vidéo promo, on voit d'ailleurs la jeune femme poser un ultimatum au médecin qui l'encourage à se jeter à l'eau. Serait-ce là le début d'une nouvelle relation pour la mère de famille qui n'a pas encore retrouvé l'amour après le décès de Derek ?

L'autre couple mis en scène dans la bande-annonce de Till I Hear It From You est Owen et Amelia. Les amoureux se sont retrouvés il y a quelques semaines non sans une certaine - et normale - tension et il semblerait que cette tension atteigne son paroxysme dans le chapitre diffusé jeudi 23 mars. Le synopsis de l'épisode 17 de la saison 13 de Grey's Anatomy l'avait annoncé mais il semblerait que l'histoire entre les deux médecins se heurte, ici, à une fin inéluctable. La naissance d'une relation pour la mort d'une autre ? Réponse dans quelques jours sur ABC !