La bande-annonce de Till I Hear It From You, l'épisode 17 de la saison 13 de Grey's Anatomy, se concentrait sur deux couples : Nathan/Meredith et Owen/Amelia. Et les deux extraits de ce nouveau chapitre, dévoilés par ABC, font écho à ce focus. La première vidéo met en scène une conversation entre l'héroïne de la série médicale et le chirurgien cardiaque. Une discussion à coeur ouvert (!) qui voit Meredith demander à son potentiel futur amoureux de lui donner une seule raison de laisser une chance à leur relation. Un ultimatum qui pourrait bien porter ses fruits.

Le second extrait de Till I Hear It From You se focalise, quant à lui, sur le couple infernal - et passionnant - Owen/Amelia. Les jeunes mariés traversent depuis le début de la treizième saison une zone de turbulences qui pourrait bien signer la fin de leur histoire, D'ailleurs dans la vidéo, on peut voir le médecin, excédé par l'indifférence de sa femme, lui demander de but en blanc si elle souhaite réellement continuer et se battre pour leur mariage. Une réponse que l'on retrouvera dans l'épisode de Grey's Anatomy diffusé ce soir sur ABC ! Du moins l’espère-t-on !