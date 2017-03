Porté par des chansons peu nombreuses mais néanmoins efficaces, Who Is He (And What Is He To You), l'épisode 16 de la saison 13 de Grey's Anatomy n'a toutefois pas été avare en matière de rebondissements scénaristiques. Si les fans de Meredith, Alex ou encore Amelia ont déploré leur absence du chapitre diffusé hier soir, les aficionados du couple Jackson/April ont, eux, eu la meilleure des surprises. A tel point que l'intrigue exclusivement concentrée sur ces deux personnages a donné naissance à un autre titre pour cet épisode : Japril The Sequel en référence à la première fois que les deux médecins ont été ensemble. Un rapprochement qui n'a pas laissé l'oiseau bleu du célèbre réseau social indifférent. C'est parti pour le best of Twitter de Who Is He (And What Is He To You).

I wish I had someone to watch Grey's Anatomy with me. It's way too much drama in it for me to watch alone — Karen Horney (@amonayk) 17 mars 2017

An episode all about Jackson and April? Ugh. I think I'll just read the recap of last night's Grey's Anatomy. — Stephanie (@stephanie2286) 17 mars 2017

Whenever there's a plane on Grey's Anatomy I immediately get worried — Kathryn Jewell (@kathrynlyerly) 17 mars 2017

the oral surgeon was wearing scrubs that said grey's anatomy on them so life is good !! — al (@courtxlance) 17 mars 2017

Shonda Rhimes should do something really nice for the Grey's Anatomy fans & have Jackson & April get back together — Carls (@carlsrayy) 17 mars 2017

I hate to say this but I hope Grey's Anatomy ends soon before it gets even worse. Let's face it, the show passed its peak.. — Johara (@_joharaalthani) 17 mars 2017