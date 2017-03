Les deux extraits de l'épisode 16 de la saison 13 de Grey's Anatomy laissait présager un épisode intense pour Jackson qui allait enfin rencontrer son père. Et si Who is He (And What is He to You) nous a permis de voir le géniteur du beau médecin c'est essentiellement le rapprochement du couple Japril qui a jalonné l'épisode. Côté chansons, ce treizième épisode de Grey's Anatomy tient une petite forme avec seulement deux titres au compteur et d'artistes connus de surcroît : Doubt de Mary J.Blige et You Don't Know de Jill Scott.