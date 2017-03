Les synopsis des épisodes 16 et 17 de la saison 13 de Grey's Anatomy révélaient que le premier des deux chapitres se concentrait sur Jackson et April. Mais fidèle aux codes télévisuels en vigueur, ABC avait laissé planer le mystère quant à la raison de ce focus. La bande-annonce de Who is He (And What is He to You ?) lève le voile et montre enfin ce qui rapproche les deux médecins. En déplacement dans le Montana pour s'occuper d'un cas médical particulièrement délicat avec April, Jackson décide de confronter son père qu'il a récemment retrouvé.

La bande-annonce de ce seizième épisode laisse présager un épisode atypique, fait plutôt rare dans cette saison 13 de Grey's Anatomy. En outre, leur proximité et l'intensité émotionnelle que vont partager April et Jackson vont sans doute rapprocher le couple qui, non seulement élève une petite fille ensemble, mais continuent de vivre sous le même toit. Nul doute que ce rapprochement inéluctable ne manquera pas de provoquer quelques réactions sur Twitter comme l'a pu faire Civil war, l'épisode 15 de la saison 13 de Grey's Anatomy, jeudi dernier !