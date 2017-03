La bande-annonce de l'épisode 16 de la saison 13 de Grey's Anatomy était clair : le chapitre n'allait pas dépeindre le cas médical de l'année mais se concentrerait plutôt sur Jackson et April. Ou plutôt Jackson et son père. Un père que l'on sait médecin mais qui a toujours constitué un mystère dans la mythologie de la série. Eh bien il semblerait qu'au milieu de la guerre que se livrent les médecins à cause du Dr Minnick, Jackson ait eu le temps de retrouver la trace de son géniteur comme nous le montre les deux extraits de Who is he (And what is it to you ?). A moins que sa mère, jouée par Debbie Allen, ne l'ait envoyé dans le Montana pour justement faciliter ces retrouvailles...

Les deux vidéos de l'épisode 16 de la saison 13 de Grey's Anatomy montrent, en outre, que dans cette épreuve, Jackson est accompagné par April. Un soutien inédit de la part de la jeune femme qui laisse présager un rapprochement inéluctable entre les anciens amoureux. Un rapprochement qui ne manquera pas de ravir les fans de Japril. D'ailleurs, Who is he (And what is it to you ?) a rapidement été renommé "Japril, the sequel" par les aficionados du couple. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, comme pour The Civil War vu par Twitter, pour connaître leurs réactions !