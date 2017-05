Il fallait s'y attendre ! Si Grey's Anatomy rassemble encore suffisamment de fans pour s'assurer un nouveau spin-off, force est de reconnaître que les intrigues de la saison 13 n'ont pas été des plus passionnantes. La faute à un manque cruel d'enjeu et des obstacles qui auraient pu être évités avec une simple conversation. Aussi, n'est-il guère étonnant de constater une érosion certaine des audiences pour la saison 13 du programme médical : 7,8 millions en moyenne pour cette diffusion 2016/17 contre 8,04 millions pour la saison 12. Rien de bien alarmant - un peu plus de 200 000 téléspectateurs en moins sur un an - pour la série de Shonda Rhimes qui reste le programme médical n°1 du paysage audiovisuel américain.

En outre, comme le montre le top 3 des meilleurs épisodes de la saison 13 de Grey's Anatomy, certains chapitres particulièrement haletants ont offert les meilleures audiences de l'année à la série. Le winter premiere, notamment, qui a atteint les 9,5 millions de téléspectateurs ou encore le final, Ring of Fire, qui a flirté avec les 8 millions. Des performances notables, a fortiori pour un programme dont la longévité laisse aussi rêveur. A titre de comparaison, Scandal et The Catch, les deux autres séries du TGIT marqués du sceau du Shondaland, ont réuni cette année respectivement une moyenne de 5,6 et 3,2 millions de téléspectateurs pour leur 6e et 2e saisons.