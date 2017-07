Quand la nouvelle est tombée qu'un ancien personnage de Grey's Anatomy allait faire son retour dans la série, le sang des fans n'a fait qu'un tour. Se pourrait-il que Cristina, l'un des personnages préférés du programme médical, fasse enfin une apparition au sein du Grey/Sloan Hospital ? Sandra Oh, l'actrice qui a incarné pendant 10 saisons la chirurgienne cardio-thoracique aux répliques assassines - mais hilarantes - a tenu à répondre une fois pour toutes aux rumeurs persistantes concernant un éventuel guest. En promotion pour son film, Catflight, la canadienne a déclaré : "Je ne sais pas. Cela devra prendre du sens" avant de conclure : "Mais ce n'est pas un non".

Les fans de l'actrice savent qu'elle est restée en bons termes avec son ex-mari de télévision Kevin McKidd grâce à la publication régulière des photos de leur sortie. La dernière datant de juin 2016, sur laquelle on voit Sandra Oh, poser aux côtés de l'acteur qui joue Owen Hunt ainsi qu'un d'un ancien scénariste de la série. Il n'en fallait guère plus pour mettre le feu aux poudres. Pour autant, si McKidd avoue qu'il "adorerait voir Cristina revenir pour un arc de quelques épisodes" Oh pencherait plutôt pour un au revoir lors du chapitre final de la série. Ce qui pourrait être dans de nombreuses années : si la saison 12 de Grey's Anatomy a accusé une baisse d'audiences, elle reste l'un des programmes les plus regardés au monde.