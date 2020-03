Grey's Anatomy : Retour sur 16 saisons en images (fortes)

En 16 saisons, le Grey Sloan Memorial Hospital a vu passer plus de drames que n'importe quoi d'autre. De la mort de Denny Duquette au crash qui coûtera la vie de Lexie et de Sloan - en passant par la mort de Derek-, retour en images sur Grey's Anatomy, la série qui aura marqué toute une génération.

Le cancer d'Izzie (saison 4)

Evidemment, beaucoup d'évènements manquent. On aura pu revenir sur le mariage de Callie et Arizona mais aussi sur le départ d'Izzie ou la naissance des enfants de Meredith. Mais faire tenir seize ans de drame, de joie et d'émotions en seulement quelques photos, c'est mission impossible.

Et vous, quelle est votre saison favorite ?