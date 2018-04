Grey's Anatomy renouvelée pour une saison 15

La quatorzième saison est actuellement en cours de diffusion aux Etats-Unis et, vous le savez, c'est à l'issue de cette dernière qu'April et Arizona quitteront le show. Mais The Show Must Go On, comme on dit : ABC vient d'annoncer officiellement que la série signée Shonda Rhimes serait de retour l'an prochain. On ne va pas se mentir, on s'en doutait : Ellen Pompeo, héroïne de Grey's Anatomy depuis plus dix ans , avait déjà annoncé qu'elle rempilerait pour deux saisons supplémentaires (incluant la 14 ème). Mais alors, que réserve la suite ?

Grey's Anatomy rempile pour une saison 15

Avec cette quinzième et nouvelle saison, la série pourra se vanter d'etre la plus longue jamais diffusée sur ABC. C'est un record, certes, mais c'est surtout dangereux : et si la série s'essouflait ? Et si elle perdait en intérêt ? Les départs d'Arizona et April sont mal passés auprès des téléspetateurs, les personnages les plus appréciés (comme Cristina) ne reviendront probablement pas... alors, bonne ou mauvaise idée ? Seul le temps le dira. En attendant, on pleurera devant le Season Finale.