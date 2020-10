Patience, Grey's Anatomy fera bientôt son grand retour sur ABC. Pour l'heure, la chaîne se contente de teaser au maximum les épisodes inédits qui, on le rappelle, aborderont la pandémie mondiale. Alors qu'une première video annonçait le crossover tant attendu avec Station 19, une toute nouvelle promo vient d'être dévoilée - et elle rend hommage à tous les soignants qui, pendant des mois, ont été en première ligne.

Les aficionados de la série auront reconnu How To Save a Life (par The Fray), jouée en fond. Devenue culte, la chanson est de loin l'une des plus appréciée des fans du show médical. Si peu de détails sont disponibles quant à la suite, on sait que les médecins du Grey Sloan Memorial seront -comme les véritables héros qui ont lutté pendant la pandémie- en première ligne face au Covid-19. Comment la thème sera t-il abordé ? Comment les médecins gèreront-ils cette crise ? Rendez-vous le 12 novembre prochain pour le découvrir.