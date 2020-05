Grey's Anatomy : Qui est la vraie héroïne de la série ? Pas Meredith apparemment

Comme son nom l'indique, Grey's Anatomy se concentre non pas sur la vie au Grey Sloan Memorial Hospital mais sur l'histoire de Meredith Grey : pendant 17 saisons, nous avons suivi l'évolution de la carrière de Grey, ses échecs, ses victoires, ses histoires et ses épreuves. Mais visiblement, selon certains fans, elle ne serait pas la véritable héroïne de la série. On s'explique : sur Reddit (encore et toujours Reddit), un fan a comptabilisé tous les épisodes dans lesquels sont apparus les personnages principaux de la série (englobant les spin-offs tels que Private Practice et Station 19). Et non, ce n'est pas Meredith qui arrive en tête du classement.

Classement façon Reddit

Ainsi, avec près de 365 apparitions, c'est le personnage de Miranda Bailey qui arrive en tête (comme Meredith, Bailey est présente depuis le tout premier épisode). De son côté, Grey comptabilise 362 apparitions. Et ce n'est pas tout ! Alors que Derek était tout aussi essentiel à la série que Meredith, il est désormais dépassé par des personnages tels que Jackson Avery ou encore Owen - pour rappel, Derek est mort dans la onzième saison du show.

De son côté, Alex Karev (fraîchement parti) se tient à la quatrième place. La saison 17 de Grey's Anatomy est actuellement en préparation et quelque chose nous dit que nous n'avons pas fini de trembler pour ces personnages que l'on aime tant.