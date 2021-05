Grey’s Anatomy : Quelle fin pour le couple Japril ? Sarah Drew répond (SPOILERS)

ATTENTION, SPOILERS !

La saison 17 de Grey's Anatomy se poursuit et, une fois de plus, elle n'a pas déçu. Déterminés à aborder la pandémie de coronavirus qui décimé le monde l'an passé, les scénaristes ont tenu à équilibré leur récit en faisant revenir des personnages cultes - une tactique intelligente qui, évidemment, a porté ses fruits. Après les retours de Derek, Lexie, Mark ou encore George, les fans ont ainsi pu retrouver April. L'idée ? Offrir la plus belle des portes de sortie au personnage de Jackson qui, vous l'aurez compris, ne sera pas présent la saison prochaine.

Après un divorce difficile, April et Jackson se retrouvent donc. Est-ce que les fans auraient rêvé de les voir se retrouver ? Oui. Ont-ils eu gain de cause ? Oui... et non. Japril se retrouve mais, pas comme certains l'auraient espéré : "On n'était même pas censé se prendre dans les bras ou se tenir la main. C'est arrivé sur le moment", a ainsi expliqué Sarah Drew.

April et Jackson

L'actrice poursuit : "Mais je pense qu'un baiser, ça aurait été trop. J'aime beaucoup le fait que justement, ça donne envie au public d'espérer et d'en vouloir un peu plus, et ça les laisse imaginer leur propre conclusion à cette histoire. Ça aurait été trop intense de faire la grosse révélation sur la séparation d'April et Matthew et, 5 secondes plus tard, de voir April et Jackson s'embrasser. Leur histoire a besoin de temps si c'est dans cette direction que ça évolue, donc je suis contente qu'on n'ait pas été plus loin".

April et Jackson (qui garderont toujours une place sacrée dans le coeur des fans du show) nous ont ainsi offert des retrouvailles justes. Et en ce qui concerne leur futur... libre à vous de l'imaginer !