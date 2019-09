Grey's Anatomy : Que réserve le premier épisode de la saison 16 ?

Ça y est ! C'est le grand retour de notre série médicale préférée. Et pour cette seizième saison, les scénaristes espèrent bien surprendre les téléspectateurs du monde entier. Tout d'abord, il faut savoir que l'intrigue reprendra exactement là où elle s'est terminée en mai dernier, à savoir dans le brouillard de Seattle. Toutefois, l'épisode 1 de la saison 16 de Grey's Anatomy fera également quelques sauts dans le temps. L'idéal pour remettre les fans dans le bain et venir enfin à bout de leur énorme pression. Très attendue, la série créée par Shonda Rimes arrivera donc d'ici quelques jours sur ABC aux Etats-Unis.

Si on s'attend déjà au pire pour l'équipe de chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital, cette saison pourrait bien réserver de nombreuses surprises. Et rien qu'à voir le titre de ce premier épisode, Nothing Left to Cling To (Rien n'est laissé au bout), on se dit qu'on a pas fini de suer devant notre téléviseur. Alors que Meredith risque la prison, Jackson devrait lui s'en sortir indemne même si sa relation avec Maggie devrait être au plus bas. Découvrez la bande-annonce de cette nouvelle aventure !