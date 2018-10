Grey's Anatomy : pourquoi Sarah Drew alias April, ne regarde plus la série...? 

Les fans ont eu du mal à faire passer la pilule depuis le départ de Sarah Drew aka April. Et on ne peut les blâmer... On pensait qu'elle finirait sa vie avec Jackson -bah oui, on aime les fins heureuses et plus qu'heureuses, mais l'intrigue de la série en a décidé autrement. Bien entendu, April a eu le droit à son happing ending. Alors pourquoi l'actrice, Sarah Drew, qui endossait le rôle ne s'autorise plus à regarder Grey's Anatomy ?

La vie au Grey Sloane Memorial Hospital reprend de plus belle et les rebondissements ne manque pas. Entre autres, Meredith a enfin repris sa vie en main, Alex s'est illustré en chef interim des résidents et Maggie a appris qu'elle était enceinte. Rien que ça ?! Mais même si la saison 15 s'apprête à être riche en événements, l'absence de Sarah Drew et Jessica Capshaw se fait lourdement sentir. Les fans n'ont pas oublié et se raccrochent aux autres personnages, tout aussi attachants. Et ce ne sont pas les seuls à être nostalgique... Eh oui, Sarah Drew alias April reconnait ne plus pouvoir regarder la série pour une certaine raison. Laquelle ?

"Je ne la regarde plus. Vous savez, c’est un peu douloureux de voir votre famille avancer sans vous. Je leur souhaite à tous le meilleur et je sais qu'ils passent un moment merveilleux." déclare-t-elle lors du brunch annuel de la 2018 Rape Foundation.

Ah que c'est triste... Perso, on espère toujours un retour d'April dans la série et surtout, avec Jackson ! D'ailleurs, Krista Vernoff, scénariste, aurait dit à TvLine "Il ne faut jamais dire jamais...". Comment ?!!! Et Sarah Drew n'a pas manqué de répondre.

"C'est ce que j'ai dit quand des gens m'ont demandé si je reviendrais dans Grey's quand j'ai quitté la saison 7. J'ai dit: 'Ne dites jamais jamais, et regardez. Je ne promets rien pour cette saison. Mais à Shondaland, les portes sont ouvertes."

Une petite lueur d'espoir... Après tout, les fans seront tous ravis de retrouver Sarah Drew dans le rôle d'April !