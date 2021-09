Grey’s Anatomy : Pourquoi Patrick Dempsey (Derek Shepherd) a t-il quitté la série ?

C'est probablement LA scène que tous les fans du show ne peuvent pas revoir : la mort de Derek Shepherd en a choqué plus d'un et, encore aujourd'hui, nombreux sont les fans qui voudraient voir revenir le personnage... et justement, la production a exaucé le souhaits des fans en faisant revenir le médecin culte dans la saison précédente : pour rappel, Derek, George, Lexi mais aussi Mark ont fait un retour triomphal dans le show - pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

Mais, la question que tout le monde se pose depuis des années reste celle-ci : pourquoi Patrick Dempsey a t-il à la base quitté la série ? Dans How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, l'auteure Lynette Rice a retracé l'histoire de la série culte. Et justement, un extrait posté par The Hollywood Reporter revient sur les circonstances du départ de l'acteur : "Shonda avait besoin qu'un membre du casting d'origine soit une sorte de showrunner pendant quatorze épisodes. Il y a eu des problèmes du côté des Ressources Humaines", explique ainsi le producteur James D. Parriott.

Il poursuit : "Ce n’était pas quelque chose de sexuel du tout. Mais il terrorisait, en quelque sorte, les équipes sur le plateau. Certains acteurs ressentaient du stress et de l'anxiété à cause de lui. Il avait une sorte d'emprise sur le plateau, où il savait qu’il pouvait arrêter le tournage et effrayer les gens", poursuit-il dans cet extrait. "La chaîne et le studio sont venus, et nous avons eu des discussions avec eux. Je pense qu’il en avait juste marre de la série. Il n’aimait pas les inconvénients liés au fait de venir travailler tous les jours. Lui et Shonda s'entre-déchiraient."

Et ce n'est pas tout, Jeannine Renshaw, elle, confie : "Ellen était parfois agacée par Patrick, et elle s'énervait parce qu’il ne travaillait pas autant qu'elle. Elle tenait énormément à ce que les choses soient équitables. Elle n’aimait pas que Patrick se plaigne que 'Je suis là trop tard' ou 'Je suis là depuis trop longtemps', alors qu'elle avait deux fois plus de scènes dans l’épisode que lui". De son côté, l'acteur admet que les longues heures de travail ont fini par avoir raison de lui : "C’est dix mois, quinze heures par jour", se remémore-t-il. "Tu ne connais jamais ton emploi du temps, et ton enfant te demande, 'Tu fais quoi lundi?', et tu réponds que tu ne sais pas, car tu ne connais pas ton planning", explique t-il.

Après plus de dix ans de bons et loyaux services, Patrick Dempsey a ainsi quitté le show. Mais, après un retour surprise, rien ne l'empêchera de passer une tête !