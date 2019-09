Grey's Anatomy : Piper (Holly Marie Combs) et Phoebe (Alyssa Milano) de Charmed recrutées par la série

Voilà une nouvelle qui va ravir les nostalgiques de la fameuse trilogie du samedi soir. Stars de la série américaine Charmed pendant 8 saisons entre 1998 et 2006, les actrices se sont récemment retrouvées sur un plateau de tournage. Directement immortalisé et posté sur leurs réseaux sociaux respectifs, le moment n'a pas manqué de faire plaisir aux millions de fans de la série. Seulement voilà, ce qu'on était loin d'imaginer, c'était qu'Alyssa Milano et Holly Marie Combs se sont retrouvées sur le plateau de Grey's Anatomy.

La production de la célèbre série médicale a en effet eu la bonne idée d’organiser les retrouvailles d’Alyssa Milano et Holly Marie Combs. Les deux actrices joueront dans un épisode de la saison 16 de la série médicale, qui sera diffusé le 10 octobre sur la chaîne américaine ABC. Elles retrouveront ainsi Krista Vernoff, la showrunner de Grey’s Anatomy, qui était l’une des scénaristes de Charmed, et le coproducteur exécutif Andy Reaser, qui a aussi œuvré pour la série fantastique.