Grey's Anatomy : Meredith va t-elle oublier DeLuca et tomber amoureuse de ce personnage ?

La saison 16 de Grey's Anatomy, dernière en date a avoir été diffusée aux États-Unis et dans le reste du monde, laisse de nombreux points en suspens concernant l'intrigue autour du personnage de Meredith Grey. En effet, alors que DeLuca ne semble pas avoir dit son dernier mot quant à la relation qui les liait depuis plusieurs épisodes, un nouveau docteur a fait son apparition dans la série. Nouveau chef de la pédiatrie, Cormac Hayes, un irlandais veuf et père de deux adolescents, spécialement envoyé par Cristina Yang, a proposé à Meredith d'aller boire un verre dans les dernières minutes de l'épisode final.

Andrew DeLuca et Cormac Hayes

Selon Krista Vernoff, showrunneuse de la série, un possible trio amoureux pourrait apparaître dans un futur proche : "J'ai l'impression que Giacomo Gianniotti (qui joue DeLuca) a été si convaincant. DeLuca a tellement grandi, et simultanément, Hayes a été vraiment irrésistible et ressemble beaucoup à l'égal de Meredith. À ce stade, je ne sais même pas pour quel couple je suis, et c'est toujours quelque chose d'excitant." Un triangle amoureux qui devrait s'annoncer comme l'une des intrigues principales de la prochaine saison et qui ne devrait pas décevoir les fans. On à hâte !