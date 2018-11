Grey's Anatomy : Link ou DeLuca... quel sera le choix de Meredith ? 

L'épisode final de la mi-saison de Grey's Anatomy sera diffusé ce soir et on se demande si dans ce dernier, Meredith fera un choix entre ses deux prétendans actuels : Link et DeLuca. Oui, depuis la mort de Derek, on ne peut pas dire que Meredith ait eu de nombreuses -possibles, relations très concluantes. Oh il y a bien eu la période Riggs qui nous a vendu un peu de rêve et qui finalement, s'est terminé par son départ en Californie. Pauvre Meredith,, décidément, rien ne va... SAUF QUE depuis, eh bien, la belle chirurgienne n'a pas chômé et s'est trouvé deux petits prétendants des plus craquants. Alors, que pourrait-on lui souhaiter ?

Entre le Dr DeLuca et le Dr Linlcon, notre coeur balance. L'idée de voir Meredith avec l'un ou l'autre est plutôt séduisante. Surtout si cela peut stopper toute cette succession de flirt avortés depuis la mort de Derek. Alors que la saison 15 se dévoile, le triangle amoureux que forme ses trois personnages est au cœur de toutes les attentions. En effet, DeLuca ne compte pas se contenter d'un drunk-kiss, quant à Link, il n'est pas sans prétentions, non plus. L'option la plus probable voudrait qu'elle finisse dans les bras de DeLuca. Oui, après tout, on connait peu de chose sur le nouvel arrivant (hormis son lien avec Jo) et il faut admettre, qu'on a du mal à les imaginer ensemble. Du moins, sur du long terme. Mais qui sait ! Du côté de DeLuca, les probabilités sont déjà plus élevés. Leur passé commun -ou presque, les rapproche. Son charme discret trouble Meredith, c'est un fait. Et les deux tourtereaux se sont drôlement rappriochés depuis quelques épisodes...

Concrètement, Meredith a plus de chance de se retrouver au bras d'Andrew qu'à celui d'Atticus. Et perso, c'est bien ce qu'on espère pour elle ! Mais avouons qu'on est pas à l'abri qu'elle choisisse, encore, le célibat... Triste.