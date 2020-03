Grey's Anatomy : La saison 17 sera-t-elle la dernière ? Andrew DeLuca en est sûr !

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas faire plaisir à tout le monde ! Alors que le tournage de Grey's Anatomy est actuellement stoppé en raison des risques liés au Coronavirus, un des acteurs principaux a fait de tristes révélations. En effet, l'acteur Giacomo Gianniotti, qui interprète le rôle de Andrew DeLuca, a affirmé être "quasiment sûr" que la saison 17 serait la dernière du célèbre programme américain. Un coup dur pour les millions de fans qui espéraient pouvoir continuer à suivre les aventures de Meredith Grey, Miranda Bailey, Richard Webber, Maggie Pierce ou encore Amelia Shepard.

"Pour l'instant, nous avons une saison de plus bloquée et je suis assez confiant que c'est là que ça va s'arrêter, je pense, d'après les conversations que j'ai eues avec les gens" a affirmé ce dernier. Toutefois, ces propos relèvent de l'hypothèse. Il précise d'ailleurs qu'il y a encore toutes les chances que le spectacle puisse se poursuivre au-delà, ajoutant : "Mais le studio et les créateurs adorent l'émission et veulent qu'elle continue pour toujours." Ne mettons pas la charrue avant les boeufs et profitons de ces temps chez nous pour visionner toutes les saisons de Grey's Anatomy.