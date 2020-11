Grey's Anatomy : La saison 17 sera l'une des plus courtes du programme !

Il y a quelques mois, on apprenait avec amertume que le tournage de la dix-septième saison de Grey's Anatomy était stoppé en raison de la crise sanitaire actuelle. Si, ces dernières semaines, tout semble s'être accéléré du côté de la production, c'est surtout le retour de Patrick Dempsey -alias Dr Shepherd- qui a énormément fait buzzer sur la toile. Il faut dire qu'après sa mort il y a plusieurs saisons, les fans ne s'attendaient pas au retour de l'un des personnages les plus emblématiques du programme médical. Et alors que la diffusion de la série bat actuellement son plein Outre-Atlantique, plusieurs sources affirment que cette saison est d'ores et déjà annoncée comme l'une des plus courtes de l'histoire de Grey's Aanatomy.

Outre la toute première saison du show diffusée en 2005 avec seulement neuf épisodes, des sources proches de ABC, la chaîne qui diffuse la série, précisent que la saison 17 ne pourrait contenir "que" seize épisodes. En effet, alors qu'une deuxième vague liée au Coronavirus touche actuellement le monde, l'avenir du programme semble incertain. Si l'on en croit les informations divulguées dans la presse américaine, il demeure impossible de commander les 24 épisodes (c'est ce que comptent les saisons de Grey's Anatomy depuis plus d'une décennie) tout en sachant que le tournage pourrait être interrompu à n'importe quel moment.

Si la nouvelle risque de déplaire aux fans du programme médical, il faut également se dire qu'une saison en seize épisodes permettrait de découvrir en toute sécurité ce que nous réservent les scénaristes. Or, si le tournage est stoppé, il faudra encore patienter plusieurs mois avant de connaître l'issue de cette saison historique. Et en attendant de découvrir la saison 17 de Grey's Anatomy sur nos écrans français, vous pourrez toujours découvrir quel est le mot qui est resté tabou pendant plusieurs années sur le tournage. Une information divulguée par Ellen Pompeo, elle-même, et dont nous vous faisions part il y a quelques semaines !