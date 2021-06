Grey’s Anatomy : Jackson et April à l'affiche d'un spin-off ?

Attention ! Si vous n'avez pas vu la saison 17 de Grey's Anatomy, on vous conseille de vous éloigner de cet article.

La fin de la saison 17 a ainsi marqué le départ de Jackson et April pour Boston : Avery a fait ses adieux aux Grey Sloan Memorial Hospital pour mieux partir vers de nouvelle aventures... mais, se pourrait-il qu'une nouvelle série suivent Jackson, April et Tom maintenant qu'ils ont quitté Seattle ? Les fans en rêvent et Jesse Williams, lui, ne semble absolument pas contre l'idée.

Un spin-off consacré à Jackson et April ?

"Je sais qu'à l'origine de tout ça, il n'y a que de l'amour de la part des fans, et ça fait beaucoup de bien. L'idée de voir une série sur la vie de Jackson et April à Boston a du sens, c'est un pitch intéressant et on exploserait tout. Sarah (Drew, ndlr) est une personne tellement géniale et une actrice incroyable. Donc je comprends les fans, je suis de leur côté. Je ne dirai pas que c'est impossible que ça arrive, clairement je ne dirai pas ça", a t-il ainsi déclaré. Evidemment, tout cela n'est que supposition. Pour l'heure, il faudra se contenter de la saison 18 du show médical qui, on s'en foute, fera les beaux jours de la chaîne ABC.