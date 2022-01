Grey's Anatomy est renouvelée pour une saison 19

Bonne nouvelle pour les fans de la série médicale, Grey's Anatomy aura bel et bien une salve d'épisodes supplémentaires : lancée pour la première fois en mars 2005 sur ABC, la série médicale entamera bientôt le tournage de sa dix-neuvième saison (oui, déjà). Et ce n'est pas tout ! Cette fameuse saison « explorera le monde en constante expansion de la médecine moderne à travers les yeux d’anciens personnages bien-aimés et de nouveaux protagonistes ».

Une nouvelle saison pour Grey's Anatomy

« Grey's Anatomy a un impact mondial qui ne peut être surestimé. Grey's touche, et parfois change, les cœurs et les esprits dans le monde entier grâce à la profondeur du lien que les gens ressentent avec ces personnages, a-t-elle déclaré. Je suis impatiente de travailler avec nos extraordinaires scénaristes pour imaginer la suite des événements, et je suis toujours reconnaissante à nos partenaires de Disney et d'ABC de nous permettre de raconter des histoires audacieuses ayant un impact réel. », a ainsi expliqué Krista Vernoff - qui gardera le fauteuil de productrice, le temps de ces épisodes.

"Nous serons de retour le 24 février pour une toute nouvelle saison !"

✨It's a beautiful day to receive some big news.✨ #GreysAnatomy will be back on Feb 24 and for a whole new season! Congrats on Season 19 ???? pic.twitter.com/ZZn10dlGBJ — Grey's Anatomy (@GreysABC) January 10, 2022

De son côté Shonda Rhimes ne cache pas se joie : « Je ne pourrais pas être plus excitée que nous puissions continuer à raconter les histoires de Meredith, Bailey, Richard et tous les autres médecins du Grey Sloan Memorial pour une autre saison, a-t-elle souligné dans un communiqué. C'est un véritable témoignage pour Krista Vernoff, les acteurs, l'équipe et tous les auteurs qui tiennent le public en haleine semaine après semaine. Et cela ne serait pas possible sans les générations de fans incroyables qui soutiennent “Grey's Anatomy” depuis tant d'années. »

Alors qu'Ellen Pompeo expliquait en décembre dernier à Insider qu'elle tentait de faire comprendre qu'il était temps d'arrêter, il semblerait que les médecins du Grey Sloan Memorial garderont leur blouse encore un peu... rendez-vous le 24 février prochain !