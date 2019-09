Grey's Anatomy : Ellen Pompeo vient-elle d'annoncer la fin de la série ?

Alors que la saison 16 de Grey's Anatomy vient de débuter aux Etats-Unis, Ellen Pompeo, qui incarne Meredith Grey, s'est récemment exprimée sur ses désirs quant à la fin de la célèbre série médicale. Et c'est lors du Late Late Show de James Corden qu'elle a avoué qu’elle aimerait que tous les personnages qui ont marqué le show reviennent. "J'adorerais faire revenir certains des anciens acteurs. Mais ça n'arrivera probablement pas. Mais ce serait le moyen le plus étonnant de terminer la série" précise t-elle sans le moindre filtre.

Mais alors, Ellen Pompeo aurait-elle réellement annoncé la fin de la série ? C'est en tout cas la théorie émise par de nombreux fans du programme. Même si cette dernière a plus ou moins esquiver la question du présentateur, il semblerait qu'elle redoute le moment final de Grey's Anatomy. "La fin, le dernier épisode, compte beaucoup et les fans ne seront jamais satisfaits quoi qu’il en soit. Les Sopranos, Game of Thrones, ils sont énervés peu importe ce que vous faites. Donc, il y a beaucoup de pression sur cet épisode final" a confié l'actrice américaine qui incarne l'un des personnages voire le plus important rôle de la série. Mais en attendant, rien a été confirmé et le célèbre programme semble avoir de beaux jours devant lui.