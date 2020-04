Grey's Anatomy : Ellen Pompeo évoque la fin de la série pour bientôt !

Les théories ne s'arrêtent jamais concernant Grey's Anatomy ! Alors que certains souhaiteraient que la série se termine et pensent que les intrigues tournent en rond, d'autres, au contraire, attendent la suite avec impatience. Si on sait que le programme médical sera prolongé pour une 17ème saison, il semblerait que celle-ci soit peut-être la dernière. Même si rien a été confirmé pour le moment, Ellen Pompeo aurait été assez mystérieuse lors d'une récente interview concernant le futur de son personnage. En effet, cette dernière ne souhaite faire aucun commentaire sur l'avenir de Meredith Grey et reste très vague quant à la possible suite du programme...

Concernant la fin de la série, Ellen Pompeo préfère se laisser porter par les scénaristes du programme. "Je n'ai aucune attente, et c'est comme ça que je survis." affirme t-elle avant de donner quelques précisions :"Pas sur la scène finale, mais j'en ai sur l'épisode. Mais je ne peux rien vous dire, sinon je devrais vous tuer ensuite. Krista Vernoff (la showrunneuse) et moi avons parlé de certaines choses. J'ai signé pour une saison de plus, c'est tout ce que je peux vous dire." Il faudra donc s'armer de patience et se mettre bien à l'aise devant son ordinateur pour découvrir la suite des aventures de la chirurgienne la plus célèbre du monde. Toutefois, à en croire les propos de cette dernière, la saison 17 pourrait bien être la dernière.