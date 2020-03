Grey's Anatomy donne ses masques au personnel hospitalier, un trailer pour la Casa de Papel... les news séries de la semaine

Nouvelle semaine, nouvelle dose de séries ! Au programme cette fois, La Casa de Papel ou encore Grey's Anatomy.

On commence avec le beau geste des séries médicales : les productions de Good Doctor et de Grey's Anatomy ont fait don de leurs masques aux services hospitaliers américains qui luttent contre le coronavirus.

Grey's Anatomy donne ses masques

Et justement, le virus affecte tous les secteurs - télé et séries compris : ainsi, le final de The Walking Dead ne sera pas diffusé à la date prévue : les fans devront patienter un peu en raison du confinement...

Enfin, on termine avec La Casa de Papel : la quatrième partie de la série sera disponible dès le 3 avril prochain sur Netflix et pour patienter, la plateforme a dévoilé un nouveau teaser intense - qui, justement, nous pousse à nous interroger sur l'avenir de Nairobi.

Un nouveau trailer pour la Casa de Papel

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news séries !