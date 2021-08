Grey’s Anatomy : Cet ancien acteur de Newport Beach sera le nouveau docteur de la saison 18 !

Des départs déchirants, un scénario toujours aussi tragique et un face-à-face avec la réalité plus que troublant, vous l'aurez compris, c'est bien de Grey's Anatomy qu'il s'agit ! Diffusé pour la première en mars 2005, soit il y a un peu plus de 16 ans, le programme s'est parfaitement attelé à nous tenir en haleine tout au long de ces nombreuses années. Alors que certains personnages historiques tels que Derek Shepherd ou George O'Malley ont fait leur grand retour dans la saison 17, d'autres ont définitivement fermé la porte derrière leur personnage de longue date. C'est notamment le cas de Jesse Williams (Jackson Avery) qui vient d'annoncer son départ du show. Un crève-cœur pour les aficionados de la série qui pourront tout de même se consoler avec l'arrivée imminente d'un nouveau chirurgien

C'est Peter Gallagher, qui interprétait le rôle de Sandy Cohen dans Newport Beach, qui sera à l'honneur de la 18e saison de Grey's Anatomy sous les traits du Dr Alan Hamilton, un vieil ami de Meredith Ellis Grey. Son personnage devrait ainsi faire une arrivée remarquée dans le programme en rencontrant, dès le premier épisode, Meredith. Si on sait déjà que Hamilton entretenait une relation avec la mère de cette dernière, on ne sait pas quels sont les liens qui unissent réellement ces deux personnages. Il n'en fallait d'ailleurs pas plus aux fans de la série pour sous-entendre que le nouvel arrivant serait en réalité le père biologique de Meredith Grey. Alors que le tournage de la nouvelle saison vient tout juste de débuter, la diffusion devrait quant à elle débarquer en septembre outre-Atlantique. De quoi nous permettre de découvrir bien assez tôt ce qui se cache derrière cette nouvelle intrigue !