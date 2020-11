Grey's Anatomy : Ce mot tabou qui n'a pas pu être prononcé pendant plusieurs années

Voilà un sujet qui pourrait alimenter de nombreuses discussions auprès des plus féministes d'entre nous. Mais pas que. Récemment interviewée par le célèbre présentateur Jimmy Kimmel, celle qui interprète Meredith Grey depuis dis-sept saisons s'est rappelée d'une époque où le mot "vagin" était totalement proscrit durant le tournage de la série médicale. Et ce malgré l'insistance et les nombreuses plaintes de Shonda Rhimes, la créatrice du programme, pour qui l'utilisation de ce mot n'était en rien choquante ou grossière.

"Il y a eu une grosse dispute - je suis peut-être en train de massacrer cette histoire, mais - il y a eu une grosse dispute parce qu'avec les normes et les pratiques, dont je suis sûr vous avez été confronté à l'occasion, vous pouviez dire 'pénis', mais vous ne pouviez pas dire 'vagin' à l'époque" raconte Ellen Pompeo à propos d'un épisode de la première saison qui l'avait particulièrement marqué. Intitulé The First Cut is the Deepest (La première entaille est la plus profonde), ce dernier traitait de l'histoire d'une jeune femme violée par un homme dont le pénis avait été tranché par cette dernière. S'en suit 45 minutes d'une intrigue dans laquelle les personnages transportent ce qu'il reste du sexe de l'homme à travers tout l'hôpital. Autant dire que le mot "pénis" avait alors été utilisé à foison...

Bien décidée à ne pas se laisser faire, Shonda Rhimes décide alors d'avoir recours à un ingénieux stratagème pour aborder, sans tabou, le sujet du sexe féminin. "C'est de là que vient le terme vajayjay. Shonda Rhimes a inventé le terme 'vajayjay' parce que les normes et les pratiques ne nous permettaient pas de dire 'vagin'. Et l'argument de Shonda était clair : 'Nous avons dit pénis dans cet épisode 97 fois. Vous pouvez dire pénis 97 fois, mais vous ne pouvez pas dire vagin ? Ils répondaient alors, 'Yep, yep, vous ne pouvez pas dire vagin'. Alors elle a inventé le terme vajayjay, et c'est comme ça que le problème a été résolu." raconte Ellen Pompeo lors de son apparition dans le Jimmy Kimmel Live! il y a quelques jours. Et pour la petite histoire, la créatrice de Grey's Anatomy confiera plus tard avoir été fascinée par ce mot, qu'elle avait entendu très brièvement de la bouche d'une assistante sur le tournage de son show. Pas de doute, avec Shonda, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme !