Grey’s Anatomy : Alex bientôt de retour dans la série ?

Attention, spoilers !

On ne le répètera qu'une fois : si vous ne voulez rien savoir de la saison 17 de Grey's Anatomy, on vous conseille de ne pas lire plus bas !

La dix-septième saison du show aura probablement été l'une des favorites des fans. La raison ? Les scénaristes ont trouvé une façon judicieuse et intelligente de faire revenir des personnages disparus : Derek, George mais aussi Lexie et Sloan ont ainsi rendu visite à Meredith sur la plage qui fut son refuge lorsque cette dernière était inconsciente. De nouveau sur pied, Meredith est de retour dans sa famille. Mais, se pourrait-il qu'un autre personnage culte fasse son grand retour ?

Ellen Pompeo, Eric Dane, Justin Chambers

Après avoir quitté Seattle pour retrouver Izzie et leurs enfants, Alex Karev pourrait bien revenir dans la vie de Meredith. Du moins, c'est ce que les fans espèrent depuis que l'interprète de Grey a posté ses retrouvailles avec Eric Dane (Sloan) et Justin Chambers (Alex). Evidemment, aucun des acteurs ne s'est exprimé sur un éventuel retour... il faudra faire preuve d'encore un peu de patience ! En attendant, nous ne pouvons qu'admirer les cheveux blonds platine de l'acteur.