Grey's Anatomy : Alerte, la saison 16 débarque sur TF1 le 11 mars !

Ils reviennent ! Les médecins de l'hôpital de Grey Sloan Memorial seront de retour le 11 mars prochain sur TF1 pour la seizième saison de la série culte. Si les fans se réjouissent déjà, il ne faut pas oublier que le docteur Karev ne sera pas présent dans les nouveaux épisodes...

Une saison 16 sans Alex

Visiblement, le personnage retournera chez sa mère, dans l'Iowa. Or, ce départ "fut une entreprise très délicate, de la broderie, où nous donnons des indications petit à petit à Jo. Nous avançons épisode par épisode, éclairant l'histoire de la situation d'Alex. Et il va nous falloir encore quelques épisodes pour y arriver et donner au public une explication claire", explique la showrunneuse de la série.

Alex ne sera plus présent que par SMS mais avec la chance, Justin Chambers (l'acteur qui l'interprète) sera de retour d'ici la toute fin de la série - histoire de donner une fin satisfaisante à son personnage.