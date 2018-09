Grey's Anatomy : à quoi doit-on s'attendre dans la saison 15 ?

Depuis plusieurs saisons, Grey's Anatomy a perdu de son ton sulfureux. Et il est loin le temps des pauses crapuleuses dans la salle de pause. Il faut avouer que ces scènes hot faisaient le charme de la série. Ne faites pas semblant de ne pas savoir de quoi on parle... Nostalgiques, soyez ravis d'apprendre que la saison 15 semble vouloir reprendre les bonnes vieilles habitudes.

Même s'il faut admettre que la saison 14 a légèrement renoué avec l'esprit sexy des débuts, il est vrai qu'on en attendait un peu plus. La saison 15, annoncée comme celle de l'amour, devrait donc satisfaire notre curiosité. Et c'est Debbie Allen aka Catherine Avery, qui le dit !

"Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être très sexy ! Je viens de réaliser le premier épisode et c'est très mouvementé ! Je vous le dis, c'est rythmé et génial!" déclare-t-elle.

La saison 15 s'annonce particulièrement tumultueuse. Eh oui, de ce qu'on sait déjà, on peut s'attendre à de nombreuses péripéties concernant Jo et Alex, fraîchement mariés, le triangle amoureux Teddy/Amélia/Owen et surtout, la vie de célibataire de Meredith. Tout cela laisse présager pas mal de sexytude ! Rendez-vous donc le 27 Septembre pour la diffusion du premier épisode sur la chaîne américaine ABC.