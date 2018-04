Grey's Anatomy : 5 épisodes qui nous ont fait pleurer (au point de se déshydrater)

Grey's Anatomy et les larmes vont de paire. Clairement, avant de regarder un épisode, mieux vaut s'armer de mouchoirs et blinder son coeur. Quand ce ne sont pas les patients qui disparaissent, ce sont les personnages principaux et d'ici peu, il nous faudra dire adieu à April et à Arizona - malgré les théories, aucune ne devrait d'ailleurs mourir (du moins, on l'espère). Toujours est-il que tout cela nous a rappelé à quel point la série avait pu nous faire pleurer. Tout de suite, notre Top 5 des épisodes les plus tristes (autant vous prévenir, il a fallu faire des choix).

Vous n'avez pas pu oublier cet épisode : un accident de train survient et débarquent ensuite aux Urgences deux personnes embrochées (oui, oui) - un mat les transperce. Le dilemme, c'est que si l'un survit, l'autre périt. C'est la jeune femme qui finira par se sacrifier et nous, on ne s'en est pas remis.

Saison 5. Un patient défiguré et blessé arrive aux Urgences. Meredith finira par comprendre plus tard qu'il s'agit de George. On ne va pas se mentir, le moment où elle réalise que c'est son ami qui est allongé nous a mis des frissons. Et puis, la perte de George, on ne s'en remettra probablement jamais.

La mort de Denny. On a tremblé pour lui avant la greffe. On espérait de toutes nos forces qu'il survivrait. On y croyait mais... il finira par mourir. La scène où Izzie est dans les bras d'Alex dans sa robe de princesse rose, clairement, elle nous a mis plus bas que terre.

Pas besoin de vous faire un dessin : l'épisode du crash aura été l'un des plus angoissant, intense et stressant de la série. Et puis, la perte de Mark et Lexie est encore trop douloureuse (oui, même après tout ce temps) pour qu'on en parle.

La mort de Derek. On n'a pas besoin d'en dire plus.

Et vous quel épisode vous a fait pleurer ?