Grey's Anatomy : 3 choses qui prouvent que la saison 17 sera (peut-être) la dernière

Grey's Anatomy occupe nos écrans depuis plus de 16 ans (oui, déjà), nous offrant chaque année une nouvelle saison plus intense que la précédente. Depuis le tout premier épisode, les chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital ont bien évolué : ils ont vu passer le pire, comme le meilleur. Alors que la dix-septième saison du show est actuellement diffusée sur ABC aux Etats-Unis, nombreux sont ceux qui s'interrogent. Et si cette saison était la dernière ? Et si ces épisodes nous préparaient lentement (mais sûrement) à la fin ? En tout cas, quelques indices semés ça et là nous poussent à nous interroger.

Derek Shepherd

D'abord, difficile de ne pas évoquer les épisodes les plus récents. Vous le savez sûrement, les scénaristes ont choisi de plonger la tête la première dans la pandémie qui sévit depuis des mois : le personnel de l'hôpital est donc soumis au stress engendré par le coronavirus. Meredith, personnage principal du show, a été infectée et son état s'aggrave d'épisode en épisode - l'occasion de faire revenir quelques membres du casting original. Il y a d'abord eu Derek (pour le plus grand bonheur des fans) et, plus récemment, George. Est-ce ici une façon de boucler la boucle ? Leur retour est-il une façon de se retourner sur les débuts du show pour mieux le terminer ?

George O'Malley

Aussi, il est à noter que cette fois, les relations amoureuses des personnages ont été remises en avant : la saison 17 nous montre une Maggie heureuse mais, pas que : Miranda, Amelia, Richard, Nico et Schmitt semblent (eux aussi) en paix côté coeur tandis que Jo et Jackson se rapprochent. De cette façon, en cas d'arrêt de la série, une majorité de personnages verrait son histoire s'achever sur un happy-end.

Enfin, la saison 17 comptera moins d'épisodes que les précédentes. Ainsi, attendez-vous à un total de 16 épisodes cette année... une façon d'intensifier la saison ? Evidemment, les circonstances actuelles jouent sur la production : la pandémie ayant affecté toutes les industries, les tournages ne sont -bien sûr- pas épargnés.

Cette saison sera t-elle la dernière ? Rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'est officiel. Pour l'heure, Grey's Anatomy continue de ravir ses téléspectateurs et c'est tout ce qu'on lui demande.