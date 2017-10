Green Day, qui a récemment dévoilé le clip de Troubled Times, vient tout juste d'annoncer les informations concernant un nouvel album best of ! Intitulé "God's Favourite Band", il inclura également deux chansons inédites "Back In The USA" et une nouvelle version en duo de "Ordinary World" avec Miranda Lambert, super star de country outre-Atlantique. On y retrouvera évidemment tous les plus grands hits du trio parmi lesquels "Basket Case", "American Idiot", "Good Riddance (Time of Your Life)", "Boulevard of Broken Dreams" et bien d 'autres. Au total, ce sont 22 titres réunis à retrouver dans la tracklist ci-dessous :

L'artwork de "God's Favourite Band"

Tracklist de "Greatest Hits: God’s Favourite Band" :

1. ‘2000 Light Years Away’

2. ‘Longview’

3. ‘Welcome To Paradise’

4. ‘Basket Case’

5. ‘When I Come Around’

6. ‘She’

7. ‘Brain Stew’

8. ‘Hitchin’ a Ride’

9. ‘Good Riddance (Time of Your Life)’

10. ‘Minority’

11. ‘Warning’

12. ‘American Idiot’

13. ‘Boulevard of Broken Dreams’

14. ‘Holiday’

15. ‘Wake Me Up When September Ends’

16. ‘Know Your Enemy’

17. ‘21 Guns’

18. ‘Oh Love’

19. ‘Bang Bang’

20. ‘Still Breathing’

21. ‘Ordinary World’ (featuring Miranda Lambert)

22. ‘Back In The USA’

Attendu ce 17 novembre, il s'agit du premier best of de Green Day depuis "International Superhits" paru en 2002. Entre temps, le groupe a sorti pas moins de 6 albums dont le dernier en date "Revolution Radio" (2016). Green Day a aussi fait un film sur le punk dont voici la bande annonce... Le titre de l'album best of "God's Favourite's Band" est inspiré d'un discours de Dieu en personne en introduction d'un morceau en live lors d'une performance de Green Day un peu plus tôt cette année. Oui, selon cette apparition peu banale, Green Day serait son groupe préféré.