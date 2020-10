Green Day va célébrer les 25 ans de son album Insomniac avec une réédition !

Un anniversaire sans cadeau, ce n'est pas vraiment un anniversaire ! Et ça, Green Day l'a bien compris. C'est notamment pour cette raison que le groupe vient d'annoncer sur son compte Instagram la réédition de Insomniac, leur célèbre album qui fêtera ses 25 ans d'existence en octobre prochain. Devenu l'un des plus gros succès du groupe, l'opus s'écoulera à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Une bonne excuse pour célébrer comme il se doit ce quart de siècle. "La fête sera célébrée par la sortie d'un double LP pressé sur un vinyle orange translucide et dont la couverture est imprimée sur une feuille d'argent prismatique. Le LP1 sera une version remasterisée de l'album. Le LP2 comprendra des morceaux live du légendaire spectacle de Prague de 1996 sur la face A ainsi qu'une gravure sur la face B. Veuillez noter qu'en raison des retards de production de COVID-19, le vinyle ne sera pas expédié avant le début de 2021" peut-on lire en légende de leur dernière publication sur le réseaux social (voir ci-dessous).

Quatrième album de Green Day, Insomniac arrivera quelques temps seulement après l'immense succès de Dookie. Porté par les titres de Geek Stink Breath, Stuck With Me ou encore Brain Stew/Jaded, l'opus se voudra beaucoup plus sombre que le précédent. Certains affilient d'ailleurs ce trait de production aux ventes moins importantes. Mais qu'importe. Devenu l'un des projets les plus cultes du groupe, l'album connaîtra également un grand succès dans les produits du merchandising. Un bon filon que le groupe a parfaitement flairé puisqu'il vient tout juste de sortir un t-shirt réalisé pour la tournée de l'époque. Des produits que les fans pourront se procurer sur le site officiel de Green Day.