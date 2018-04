Green Day : The Longshot (projet de Billie Joe Armstrong) a dévoilé son premier EP

Non, Green Day n'est pas en break et oui, Billie Joe Armstrong est toujours dans le groupe. Etre dans une formation n'empêche absolument pas un artiste d'avoir un projet parallèle (Dieu merci) et il n'y a pas si longtemps, Billie Joe Armstrong a teasé ses fans en évoquant un projet mystérieux, The Longshot. On vous rassure, l'attente est terminée : les trois premiers titres ont été dévoilés et autant être honnêtes, ça valait la peine.

Love is For Losers, Chasing a Ghost et Taxi Driver sont les premiers extraits dévoilés et normalement, "un album devrait sortir tôt ou tard". Quand, on ne sait pas. Mais ce premier aperçu donne clairement envie d'en entendre plus. Pour écouter ce premier EP en boucle (et pour l'inclure à vos playlists), rendez-vous ICI !