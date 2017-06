Green Day n'a rien perdu de sa superbe et de son punk incisif. Actuellement en tournée pour défendre son dernier album (Revolution Radio), le trio a posé ses amplis au Download Festival pas plus tard que dimanche dernier (et bien sûr, le show était digne de la réputation de Billie Joe Armstrong et de sa bande). En même temps, en 20 ans de carrière, Green Day en a vu passer, des shows ! Et si jamais vous avez la mémoire courte, ils se font un plaisir de vous le rappeler avec leur nouveau clip.

Une petite rétrospective des débuts de Green Day, ça vous dit ? Si vous avez envie de vous faire du mal en repensant à vos quinze ans, ils vous en offrent la possibilité sur un plateau. Il y a 20 ans, Billie Joe, Tré Cool et Mike étaient déjà bien agités sur scène et ça n'a clairement pas changé. Ce clip, c'est l'occasion de mesurer le chemin parcouru, de revoir les cheveux blonds platine du leader et surtout, de se souvenir qu'on aime Green Day depuis longtemps.