Green Day : La bande-annonce de leur documentaire sur le punk dévoilée

Green Day, dont les vrais fans retrouveront les 151 références dans ce poster, vient de dévoiler la bande-annonce de son tout nouveau documentaire ‘Turn it Around : The Story of East Bay Punk’, qui retrace l'histoire du punk dans la région de San Francisco. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne envie ! C'est Iggy Pop en personne qui raconte en voix off les origines mais aussi ce qui fait le mouvement musical culte. "Pour ceux qui le vivent, le punk rock est quelque chose de plus, c'est une conversation avec la société" l'entend-on déclamer au début de la bande annonce.

Avec à l'appui des images archives et d'interviews de groupes aussi illustres que Guns N’ Roses, Metallica, The Offspring, Bad Religion ou Dead Kennedys, ce documentaire se concentrera sur ce qui a conduit à la naissance du punk dans la zone de Gilman Street à San Francisco. ‘Turn it Around : The Story of East Bay Punk’ est prévu en salles le 31 mai outre Atlantique (mais pas de sortie prévue au cinéma en France pour le moment). On attend d'en savoir plus... La rumeur court également sur le retour de Green Day en studio pour enregistrer de nouvelles chansons !