Green Day : Gagnez vos vinyles et albums du best of !

Green Day, c'est une histoire qui dure ! Si le groupe de punk-rock américain a commencé à jouer de la musique dans les années 80, il aura fallu attendre 2004 pour que Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool reçoivent enfin la reconnaissance qu'ils méritent avec l'album American Idiot, leur plus gros succès à ce jour. Vous êtes fans de Green Day depuis toujours ? Ça tombe bien, le trio fait le point sur sa carrière avec une nouvelle compilation of de leurs plus grands succès ! Ce 17 novembre 2017, Green Day sort le best of Greatest Hits: God's Favorite Band. Sur ce best of, vous pouvez retrouver 22 titres dont les classiques "Longview", "Basket Case", "Good Riddance (Time of Your Life)", "Boulevard of Broken Dreams", "21 Guns" et surtout l'inédit (!!!) "Back in the USA". La bonne nouvelle, c'est que Virgin Radio vous fait gagner votre exemplaire du best of en version vinyle ou CD !

Pour tenter de gagner votre exemplaire du best of Greatest Hits: God's Favorite Band en vinyle ou CD, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en renseignant vos coordonnées puis de croiser les doigts. Quelques heureux gagnants seront tirés au sort et remporteront leur vinyle ou CD de Green Day ! Bonne chance à tous, et n'oubliez pas de lire le règlement !