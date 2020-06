Green Day, Fall Out Boy et Weezer seront en concert à Paris en juin 2021 !

Vous attendiez les dates de report avec impatience ? Voilà une nouvelle qui devrait illuminer votre journée. Annoncé pour le 13 juin 2020, le concert du Hella Mega Tour devait initialement se tenir dans les jours qui viennent. Coronavirus et règles de distanciation sociale obligent, l'événement avait dû être annulé pour le grand malheur des fans. C'est donc le 20 juin 2021 que les fans pourront retrouver Green Day, Fall Out boy et Weezer lors d'un concert exceptionnel. L'occasion pour les premiers de défendre leur dernier album Father of All... et pour les seconds, une compilation ainsi qu'un morceau inédit. Idem pour Weezer, dont le nouvel opus est, quant à lui, attendu d'une minute à l'autre !

The Hella Mega Tour 2021

"Suite à l’annonce le mois dernier du report du concert de The Hella Mega Tour (Green Day, Fall Out Boy et Weezer) à Paris La Défense Arena, nous sommes très heureux de vous informer que celui-ci est reprogrammé au même endroit le dimanche 20 juin 2021 ! Les billets restent bien entendu valables pour la nouvelle date. Néanmoins, si vous souhaitez vous faire rembourser, nous vous invitons à contacter votre point de vente d’origine. Merci à vous d’avoir été patients. Keep rocking !" ont ainsi annoncé les organisateurs de l'événement. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire...