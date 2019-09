Green Day, Fall Out Boy et Weezer annoncent une tournée commune

Quand trois groupes cultes se réunissent, c'est l'évènement d'une vie - et non, on n'exagère pas. Avis à tous les ados incompris qui ont grandi dans les années 2000 en écoutant American Idiot, Sugar, We're Going Down ou encore Island in The Sun, vos rêves sont sur le point de devenir réalité : Green Day, Fall Out Boy et Weezer vont se lancer dans une tournée mondiale (le Hella Mega Tour) et le bonus, c'est qu'il passeront par la France.

Bloquez dès maintenant la date du 13 juin 2020 parce qu'il n'y aura qu'un passage ! Les trous groupe investiront la Paris Defense Arena pour un concert unique (qui s'annonce épique). Pour accompagner cette bonne nouvelle, tous ont sorti un nouveau single : Green Day nous secoue avec Father of All…, Fall Out Boy passe à la vitesse supérieure avec Dear Future Self tandis que Weezer a sorti The End Of The Game.

Les places seront mises en vente le vendredi 20 septembre à partir de 10h !