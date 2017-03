Green Day fait monter sur scène un jeune fan pour lui faire un moment unique (vidéo)

Beaucoup de Green Day en ce moment sur VirginRadio.fr ! C'est qu'avec la sortie de leur album Revolution Radio en octobre dernier et la tournée dans laquelle le groupe est lancé, il y a de quoi faire. En ce moment le groupe de Billie Joe Armstrong parcourt le continent Nord-Américain pour régaler leurs fans du Canada et des Etats-Unis. Il y a quelques jours, Green Day profitait d'un de ses concerts pour rendre hommage au génie de Chuck Berry avec une reprise survoltée de son tube Jonnhy B Goode. Le chanteur est mort pendant le week-end et les américains ont tenu à faire honneur à cette légende du rock'n'roll. Mais ce n'est pas la seule surprise que Green Day ait réservé à ses fans ces jours passés !

A Worcester dans le Massachussets, Billie Joe Armstrong a fait monter sur scène l'un des très jeunes fans du groupe. Le petit Grant a vécu un moment exceptionnel, le chanteur lui a confié sa guitare et il a pu interpréter à ses côtés la chanson Knowledge. Le jeune garçon a géré comme un pro les quelques accords et a vécu un moment d'une émotion folle, devenant une rock star l'espace de quelques minutes. Le groupe s'est montré ultra généreux en laissant Grant repartir avec la guitare non sans lui avoir conseillé de ne jamais la casser ! Un moment inoubliable qui montre que Green Day sait faire de la bonne musique et gâter ses fans.