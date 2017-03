Green Day et les Red Hot Chili Peppers reprennent Johnny B Goode en hommage à Chuck Berry

Green Day est en pleine tournée mondiale, après avoir mis le feu à l'AccorHotels Arena en janvier dernier, le groupe parcourt le continent Nord-Américain. Dimanche 19 mars, Billie Joe Armstrong et ses copains ont réservé une jolie surprise aux spectateurs de London (Ontario, Canada) qui assistaient à leur concert. Ils se sont fendus d'une très énergique reprise de Johnny B Goode. Une façon de rendre hommage en chanson à son chanteur, Chuck Berry, disparu la veille. La légende américaine est l'un des pionniers du rock'n'roll, il n'est donc pas étonnant que l'un des groupes de rock les plus populaires au monde lui fasse honneur. Nombreux sont d'ailleurs les artistes a avoir témoigné leur émotion, après le décès de chanteur culte, sur les réseaux sociaux.

Les Red Hot Chili Peppers ont quant à eux choisi d'offrir un mash up de Johhny B Goode avec leur titre Me & My Friend lors de leur concert à Vancouver ( Canada) dans le cadre du Getaway World Tour. On a aussi beaucoup aimé la reprise de Sting, à découvrir sur son Instagram, en acoustique et donc beaucoup plus calme que celle de ses confrères. La famille de Chuck Berry a affirmé que le chanteur était mort de causes naturelles à l'âge de 90 ans. Son ultime album, CHUCK, sortira dans l'année à venir, sa famille a précisé que les détails concernant cet opus publié à titre posthume seraient dévoilés dans les jours à venir.