Green Day dévoile Otis Big Guitar Mix, un nouvel EP surprise (AUDIO)

En février dernier, Green Day marquait son grand retour avec l'album Father of All Motherfuckers. Moins de deux mois après ce treizième album, le groupe est de retour avec un EP exceptionnel intitulé Otis Big Guitar Mix. Un projet pour lequel les artistes ont décidé de se focaliser sur les grandes guitares avec de nouvelles versions de trois titres : Lazy Bones, Wild One et Oh Love. Des chansons déjà connues du grand public puisqu'elles apparaissaient dans l'opus ¡Uno!, ¡Dos! and ¡Tré!, sorti en 2012. Si l'on en croit NME, Green Day est à l'origine de ces nouveaux remixes qui, selon un communiqué de presse, "mettent en valeur la grande guitare d'une manière jamais entendue auparavant". A noter que le groupe vient d'annoncer le report des dates de sa tournée en Asie à 2021. On vous laisse profiter de ce nouvel EP avec la playlist ci-dessous :