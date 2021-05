Green Day dévoile le titre Pollyanna, découvrez-le sans attendre !

"Des jours meilleurs s'annoncent, et pour fêter ça, on vient de sortir une toute nouvelle chanson. Allez écouter Pollyanna qui est disponible partout maintenant. J'ai hâte d'être au @HellaMegaTour !!" peut-on lire sur l'une des dernières publications du groupe sur Twitter. Quelques mois après le morceau Here Comes The Shock, dévoilé en février dernier, Billie Joe Armstrong et ses acolytes avaient promis de nouveaux sons rapidement. C'est donc pour le plus grand plaisir de leurs fans qu'ils viennent de dévoiler un titre optimiste qui promet des jours meilleurs pour l'avenir. En parallèle, Green Day devrait également faire partie du Hella Mega Tour aux côtés de Fall Out Boy et Weezer. Un projet ambitieux qui pourrait également s'accompagner de nouvelles musiques très rapidement. En effet, le leader du groupe de punk avait récemment affirmé que le confinement avait été très productif pour lui. Affaire à suivre.